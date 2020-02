Paris/ Berlin (ots) - Die deutsch-chilenische Koproduktion "Dignity" ist für den Wettbewerb der diesjährigen CANNESERIES ausgewählt. Das gab Albin Lewi, der Künstlerische Direktor des Festivals, heute in Paris bekannt. Das prestigeträchtige Serienfestival findet vom 27. März bis 1. April parallel zur MIPTV in Cannes statt. Die von der Presse national und international vielbeachtete Thriller-Serie "Dignity", produziert von Story House Pictures, Invercine&Wood und Red Arrow Studios International für Joyn (D) und Mega (Chile), erzählt die Geschichte um Jagd nach dem deutschen Sektenführer Paul Schäfer, Gründer der Colonia Dignidad, in der in Chile über Jahrzehnte Kinder missbraucht, Waffen geschmuggelt und Pinochets Kritiker gefoltert hat. Neben Götz Otto ("James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie") und Jennifer Ulrich ("Die Welle"), sind Devid Striesow ("Ich bin dann mal weg"), Martina Klier ("La Vacanza"), Marcel Rodriguez ("Der Barcelona-Krimi") und Nils Rovira-Munoz ("Die Pfefferkörner") die Stars dieser hochkarätigen Serie.Andreas Gutzeit, Chef von Story House Pictures: "Wir freuen uns sehr und können es kaum glauben, dass 'Dignity' als einzige deutsche Produktion unter den Top 10 internationalen Serien ausgewählt worden ist. Das bestätigt unsere Arbeit und das Herzblut, das wir in dieses internationale Serienprojekt gesteckt haben!"Das CANNESERIES-Festival wurde 2018 gegründet mit dem Ziel, Serien aus aller Welt fördern und dieser modernen, populären und ultra-kreativen Kunst eine Stimme zu geben. CANNESERIES möchte entsprechend seiner Grundwerte die herausragende Qualität und Vielfalt auf frische, moderne und glamouröse Weise fördern. Ziel ist es, Top-Talente aus der Serienbranche zusammenzubringen, die Talente von morgen zu entdecken und einen internationalen Wettbewerb zu schaffen, der ein unverzichtbares jährliches Rendezvous für Serien aller Genres und Formate darstellt."Dignity"Thriller-Serie, 8 Folgen der ersten Staffel / Auftraggeber: Joyn, Mega Chile/ Produktion: Story House Pictures, Invercine & Wood/ Drehorte: Chile, Deutschland 2019/ Creator: María Elena Wood/ Regie: Julio Jorquera Arriagada, Buch: Andreas Gutzeit Pressekontakt:Burda und Fink GmbHPetra Fink-WuestTel: 089-890649112pf@burda-fink.deOriginal-Content von: Story House Media Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106948/4531144