Munsbach (www.fondscheck.de) - Zwei große Unsicherheiten bestimmen aktuell Medien und Märkte: Die aktuelle globale Ausbreitung des Coronavirus sowie die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA in diesem Jahr, so die Experten von ETHENEA.Natürlich seien die Effekte dieser Ereignisse auf die globale Weltwirtschaft nicht zu vernachlässigen, wirklichen Grund zur Panik sehe Michael Blümke, Portfolio Manager bei Ethenea, anhand der aktuellen Entwicklungen allerdings noch nicht: "In Bezug auf das Coronavirus sprechen wir unserer Ansicht nach weiterhin nur über temporäre Effekte auf die Märkte, die sich aktuell jedoch in stark erhöhter Volatilität äußern. Angesichts der möglichen Ausgangsszenarien der US-Wahlen ist Flexibilität gefragt. Daher entziehen wir uns einer Panikmache und vertrauen auf die Flexibilität in unseren Portfolios und unseren aktiven Managementansatz." ...

