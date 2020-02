GKN Automotive treibt die Erprobung seiner 3-in-1-Antriebe weiter voran und ist derzeit mit einigen Prototypen am Polarkreis unterwegs. In den Test-Fahrzeugen auf Basis des Tesla Model 3 und Fiat Ducato kommen neue Inverter und Motoren zum Einsatz. Mit dem 3-in-1-Layout der G400 genannten Antriebseinheit will der britische Zulieferer Motor, Getriebe und Inverter in ein Gehäuse integrieren - bei 2-in-1-Antrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...