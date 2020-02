Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chefin Saskia Esken hat die CDU vor einem Ende der Koalition gewarnt, sollte der Koalitionspartner keine klare Haltung gegenüber der AfD zeigen. In ihrer ersten Rede als Parteichefin beim politischen Aschermittwoch der SPD sagte Esken, sie sei sich nicht sicher, ob die CDU auf allen Ebenen begriffen habe, was bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen passiert sei.

"Es darf keine Zusammenarbeit von Demokraten mit der AfD geben. Und schon gar nicht lässt man sich von Faschisten wählen", sagte Esken mit Verweis auf die Wahl Anfang Februar, bei der in Erfurt ein FDP-Politiker mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde.

"Ich bin mir nicht sicher, ob die CDU wirklich auf allen Ebene begriffen hat, was da passiert ist. (Die CDU-Vorsitzende) Annegret Kramp-Karrenbauer hat es begriffen und sie hat aufgeben. Sie hat aufgegeben, weil sie feststellen musste, dass sie keinen Einfluss mehr hat, dass sie es nicht mehr in der Hand hat, wohin sich die CDU entwickelt", so die Co-Vorsitzende, die die SPD seit Dezember mit Norbert Walter-Borjans führt.

Die SPD habe kein Intereses an einer instabilen CDU und der Vorwurf von Kramp-Karrenbauer, dass die SPD wegen des Wahlverhaltens in Thüringen eine "Schmutzkampagne" gegen die CDU fahre, weise sie aufs Schärfste zurück. Klar sei aber auch, dass es für die SPD Grenzen gebe beim Umgang mit der AfD.

"Wir können nicht und werden nicht mit einer Partei koalieren, die im Umgang mit der AfD nicht klar ist, die nicht weiß wo der Feind steht. Diese Frage muss die CDU für sich klären", forderte Esken. "Der rechte Terror hat einen ideologischen Nährboden in diesem Land. Und der heißt AfD."

Die CDU erscheine hilflos im Umgang mit eigenen Strömungen, so Esken mit Verweis auf die konservative Werteunion. Die aktuelle Führungskrise und Suche nach einem Nachfolger für Kramp-Karrenbauer an der Parteispitze zeige offensichtlich, dass sich die CDU in einer Orientierungskrise befinde. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet ziele auf die Mitte ab, aber sein Mitstreiter im Team, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, bediene immer wieder die Klischees, "die am rechten Rand zündeln".

Dem CDU-Politiker Friedrich Merz attestierte Esken, kein Rezept im Umgang mit dem Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus zu haben. "Im Gegenteil glaubt er offenbar, dass man rechte Themen bedienen muss. Und damit ist es auch schon erledigt", kritisierte Esken.

Laschet, Merz und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen wollen neuer CDU-Vorsitzender werden. Die CDU wird den Nachfolger von Kramp-Karrenbauer auf ihrem Sonderparteitag am 25. April in Berlin wählen.

