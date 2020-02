FRANKFURT/WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank will seine IT-Tochter Aareon mit einer ganzen Reihe von Übernahmen stärken. Er gehe von fünf oder mehr Zukäufen pro Jahr aus, sagte Aareal-Chef Hermann Merkens bei der Bilanzvorlage am Mittwoch in Frankfurt. Interessant seien generell Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette der Wohnungswirtschaft.



Aareon bietet Dienstleistungen für Unternehmen aus der Immobilienbranche an, die durch die Unterstützung des Datendienstleisters etwa ihre Gebäude und technischen Anlagen einfacher verwalten können. Wie teuer die einzelnen Übernahmeziele werden könnten, wollte Merkens nicht beziffern. Allerdings könne das Unternehmen für Übernahmen deutlich mehr ausgeben als in der Vergangenheit.



Einen Verkauf der Aareon, wie teilweise von den Aareal-Aktionären gefordert, erteilte der Manager erneut eine Absage. Er hält es für denkbar, bei der Tochter einen Minderheitsaktionär hereinzuholen. Dieser müsse aber strategische Vorteile für Aareon mitbringen. "Eine reine Finanztransaktion macht für uns ja nicht richtig viel Sinn?, sagte Merkens./stw/fba

AAREAL BANK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de