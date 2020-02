Aktien des weltgrößten Autoherstellers Volkswagen haben Ende 2019 auf einem vergleichsweise hohen Niveau ein Top ausgebildet und sind anschließend in eine Korrektur geschlittert. Der Auslöser hierfür ist bekannt, diente allerdings auch als verstärkender Faktor für die jüngst sehr dynamischen Kursabschläge in dem Wertpapier bis in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts um 153,43 Euro. Genau um diesen markanten Unterstützungsbereich geht es nun, hier macht sich intraday eine deutliche Stabilisierung bemerkbar und könnte womöglich für ein Ende der Korrektur sorgen. Natürlich nur unter dem Vorbehalt einer weltweiten Stabilisierung und damit einhergehender Erholungsbewegung. Schnäppchenjäger wittern bereits Lunte!

EMA

