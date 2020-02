Die Online-Abstimmung für den Empack-Publikumspreis des Swiss Packaging Awards 2020 beginnt am 3. März. Alle Konsumentinnen und Konsumenten können dann bis einschließlich 5. April für ihre Lieblingsverpackung stimmen und attraktive Preise gewinnen. Der Publikumspreis wird seit dem Jahr 2003 als zusätzliche Sonderwertung im Rahmen des Swiss Packaging Awards verliehen. Hier entscheidet die Öffentlichkeit, wer gewinnt, nicht die Jury. In diesem Jahr stehen 14 Verpackungen zur Wahl. Hauptsponsor des Publikumspreises ist die Verpackungsmesse Empack. Alle nominierten Verpackungen werden am 22. und 23. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...