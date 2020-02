Berlin (ots) - Am 26. Februar 2020 meldete ein Soldat der Flugbereitschaft BMVg, dass er außerhalb des Dienstes Kontakt zum ersten Corona-Krankheitsfall in Nordrhein-Westfalen hatte.Der Soldat weist derzeit keine Symptome auf und gilt als Kontaktperson.Er wird derzeit im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz auf eine mögliche Infektion mit dem Corona-Virus getestet.Erste Ergebnisse werden am heutigen Abend erwartet.Vor Ort wurden weitere Schutzmaßnahmen eingeleitet.Die Luftwaffe informiert über die weiteren Entwicklungen auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal unter @Team_Luftwaffe .Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum der LuftwaffeTelefon: 030/3687-3931E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.orgFür weitere Informationen besuchenSie bitte unsere Website www.luftwaffe.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81895/4531234