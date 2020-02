Südafrika hat seinen Haushaltsplan veröffentlicht. Der Plan sieht einen Anstieg der Schuldenquote auf 78% des BIP in den Jahren 2027-2028 und eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums nach 2021 vor. Das Land plant zudem, durch die Senkung der staatlichen Löhne in den nächsten drei Jahren Kosteneinsparungen in Höhe von 160 Mrd. ZAR zu erzielen. USDZAR hat die Tagesgewinne von 0,8% abgegeben und notierte kurzzeitig 1% tiefer. USDZAR stürzte nach der Ankündigung des südafrikanischen Haushaltsplans ...

