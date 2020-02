Die MCE, eine der marktführenden Veranstaltungen für zivile und industrielle Installationstechnik, Klimatechnik und erneuerbare Energien, soll statt vom 17. bis 20. März nun vom 8. bis 11. September 2020 stattfinden. Die parallel stattfindende Messe BIE - Biomass Innovation Expo wird auf den gleichen Zeitraum verlegt. Auch die Fach-messe für Licht und Gebäudetechnik in Frankfurt soll nach jetziger Planung im September stattfinden.

Der Hauptgrund für die Absagen ist das unerwartete und vermehrte Auftreten von Covid-19 in Italien seit dem vergangenen Wochenende. So wird in Frankfurt eine mehrstufige gesundheitliche Prüfung von Messegästen aus China ...

