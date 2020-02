Verluste gehen weiter Die Kursverluste nehmen in dieser Börsenwoche kein Ende: Nach den deutlichen Kursrückgängen der vergangenen beiden Tage steht beim DAX auch am Mittwochmittag ein Minus von 1,2 Prozent auf der Tafel. Damit gibt der DAX heute, unter teils großen Schwankungen, nochmals rund 150 Punkte ab und notiert bei 12.640 Punkten. Innerhalb einer Woche sackte der DAX somit um über 1.000 Punkte ab. Der Grund für das Absacken bleibt dabei derselbe: Neue Ausbreitungen des Virus auch in Europa ...

