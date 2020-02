New York (www.aktiencheck.de) - Rating-Update: J. Derrick Wood, Analyst von Cowen and Company, stuft die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit dem Rating "outperform" ein. Das Kursziel werde von 210 auf 220 USD angehoben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...