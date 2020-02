Der Crash an den Börsen hat auch die Talfahrt bei ThyssenKrupp beschleunigt. Am Mittwoch ist die Aktie erstmals seit 2003 wieder unter die 9,00-Euro-Marke gefallen. Sollte sich die Konjunktur durch das Coronavirus weiter eintrüben, drohen den angeschlagenen Sparten weitere Belastungen. Rettungsanker soll der Verkauf der Aufzüge sein - am morgigen Donnerstag könnte die Entscheidung fallen.Am Donnerstag kommt der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp zur voraussichtlich entscheidenden Sitzung über den Verkauf ...

