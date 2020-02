"Fiskalische Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft sind sicherlich sehr willkommen, besonders unter den gegenwärtigen Umständen", sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) Christine Lagarde bei einer Rede in Deutschland am Mittwoch, wie Reuters berichtete. Lagarde bekräftigte ferner, dass das Vertrauen in den Euro von entscheidender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...