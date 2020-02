NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat AB Inbev mit "Neutral" und einem Kursziel von 71 Euro in die Bewertung aufgenommen. Konjunktureller Gegenwind und das Schuldenniveau verhinderten eine Neubewertung der Aktie, auch wenn die fundamentalen Voraussetzungen bestens seien, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erste Halbjahr werde wegen hoher Vergleichszahlen für den Brauereikonzern eine Herausforderung./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 11:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



BE0974293251

