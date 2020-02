Nicht nur bei den meistgehandelten Aktien findet sich die Allianz, auch Optionsschein-Calls auf die Allianz-Aktie werden zur Wochenmitte rege gehandelt (WKN MF9FMJ). Dabei zeigt sich bis zum Mittag ein ausgeglichenes Bild zwischen Käufern und Verkäufern. Wie bereits am Dienstag handeln die Anleger an der EUWAX einen Optionsschein-Call auf Apple (WKN MC517A). In diesem Optionsschein lassen sich bereits den zweiten Tag in Folge eher Käufe beobachten, auch wenn einzelne Anleger verkaufen. Die Apple-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...