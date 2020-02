Für den Großteil der Aktienmärkte war das Jahr 2019 trotz der allgemein schwachen Weltwirtschaft sehr stark, und sogar im laufenden Jahr hat sich dieses Muster fortgesetzt. Trotz des offensichtlichen Risikos durch das Coronavirus war der NASDAQ (US100) zu einem Zeitpunkt im Februar um mehr als 10% im Plus. Allerdings hat sich die Stimmung in letzter Zeit angesichts der Coronavirus-Verbreitung außerhalb Chinas verschlechtert. Könnte dies ein Wendepunkt für die Märkte sein? Ist es möglich, dass das Virus den zehn Jahre lang anhaltenden Bullenmarkt an der Wall Street beendet? Die chinesische Wirtschaft kam fast zum Stillstand Während wir immer noch auf die "harten" Daten aus China warten, gibt es immer mehr Beweise für das Ausmaß der Coronavirus-Folgen. Bei einer Reihe von Aktivitäten ist ein jährlicher Rückgang zwischen 30% und 95% zu verzeichnen. Die Ölfördermenge - der am breitesten gefasste Indikator für die Geschäftstätigkeit - liegt derzeit fast 30% unter dem Durchschnitt des Jahres 2019 und mehr als 35% niedriger als im Dezember, da die Raffinerien weniger als 50% ihrer Kapazitäten nutzen. Verbraucherbezogene Statistiken fallen sogar noch schlechter aus. Die Autoverkäufe waren in der ersten Februarhälfte 92% niedriger ...

