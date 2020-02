BERLIN (Dow Jones)--Von den einstigen Fördermitteln des Solidarpaktes II für den Osten können künftig auch Gründer und Unternehmen in strukturschwachen Regionen Westdeutschlands profitieren. "Wir bündeln 22 bestehende Programme aus sechs Bundesressorts", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum in Berlin mit Blick auf das seit Jahresbeginn neu ausgerichtete gesamtdeutsche Fördersystem. "Die bundesweite Regionalförderung erfolgt nicht mehr nach Himmelsrichtung, sondern nach Bedarf."

Es gebe zwar nicht mehr Geld, doch dieses würden zielgenauer eingesetzt, so Nußbaum. Bis Ende 2019 flossen an die ostdeutschen Länder im Rahmen des Solidarpaktes 105 Milliarden Euro aus dem Finanzausgleich der Länder, weitere 51 Milliarden Euro stellte der Bund direkt bereit. Künftig würden die Programme unter einem gemeinsamen konzeptionellen Dach laufen und seien teils "stärker auf Innovationen ausgerichtet", heißt es in einem Konzeptpapier des Wirtschaftsministeriums.

Erstmals sollen nicht abgerufene Bundesmittel jeweils zum Jahresende in einem Ideenwettbewerb für strukturschwache Regionen eingesetzt werden. Das waren in früheren Förderrunden teils Milliarden. Der erste Aufruf soll im Spätherbst erfolgen. Am 10. März eröffnet Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine Konferenz mit dem Titel "Neue Wege in der deutschen Regionalpolitik".

Antragsteller müssen auch in Zukunft einen Teil der Fördermenge selbst decken. Am geringsten ist der Eigenanteil bei Programmen zur Digitalisierung mit etwa 10 Prozent, am höchsten mit 50 Prozent bei den Mitteln, die bisher unter der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) liefen. Die Mittel sind ausschließlich für strukturschwache Regionen gedacht. Ziel ist die Stärkung von Wirtschaft, Forschung und Innovation, Fachkräftesicherung, Breitband und Digitalisierung sowie Infrastruktur und Daseinsvorsorge.

Während die nationalen Fördergelder stabil bleiben, erwartet die Bundesregierung gleichwohl deutlich weniger EU-Mittel. Grund ist der Austritt Großbritanniens aus der EU und die damit verbundene Neuaufteilung der Finanzen und Beiträge im mehrjährigen Finanzrahmen, über den die Mitgliedsstaaten derzeit noch beraten.

