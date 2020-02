Die Turbinenbauer Nordex, Vestas und Co freuen sich über volle Auftragsbücher und melden seit Monaten ständig neue Aufträge. Nur im einstigen Vorzeigeland Deutschland kriselt der Ausbau der Windkraft. Aufwendige Genehmigungsverfahren und zunehmender Widerstand in der Gesellschaft belasten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die geplante Regel zum Mindestabstand deshalb lockern.Das Ministerium des CDU-Politikers hat einen neuen Vorschlag erarbeitet, in der SPD wird er wohlwollend kommentiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...