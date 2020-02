Die Rohölbestände sollten in der am 21. Februar endenden Woche um 2,005 Millionen Barrel steigen. Das tatsächliche Ergebnis ist eine geringere Menge von nur 0,452 Millionen. West Texas Intermediate (WTI) hat in der unmittelbaren Folge die 50 $-Marke überschritten. WTI kämpft inmitten der Coronavirus-Ängste darum, das Niveau von 50 Dollar zu überwinden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...