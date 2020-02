Der amerikanische Index verzichtet auf die erwartete Gegenbewegung und wird direkt nach Süden weitergereicht. Folglich müssen wir das hinterlegte Szenario anpassen und können dem Markt in diesem Verlauf noch etwas Luft nach unten gewähren. Doch wie weit? Chartblick auf den S&P500 Immerhin haben die Bullen noch Platz bis in den Bereich von 3166 - 3106 Punkte, um das Tief in Welle 4 in Grün abzuarbeiten und im Anschluss wieder nach Norden abzudrehen. S&P im 45min-Chartbild Sollte der Markt in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...