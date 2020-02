Liebe Leser, Nel Asa ist in den nächsten Tagen ein Tradingtitel. In Euphorie verkaufen die Long-Position, in Panik unbedingt aufstocken. Unser Trade von heute früh MC5KLC ist aktuell von 2,50 Euro auf 3,30 Euro gestiegen. Ihr bleibt noch drin. Ansonsten gilt - DAX um 12.800 taktisch short bei mischen. Long haben wir erläutert vorher. Finger weg von ...

