Makhlouf: EZB sollte nicht übereilt auf Coronavirus reagieren

Der irische Notenbankpräsident Gabriel Makhlouf hat vor eiligen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) in Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus gewarnt. Vor zwei Wochen habe er gesagt, es sei noch zu früh zu sagen, wie die EZB darauf reagieren solle. Auch zwei Wochen später denke er "immer noch, dass es zu früh ist, zu einem Ergebnis zu kommen, was die EZB tun sollte", sagte der Governor der Central Bank of Ireland, der Mitglied des EZB-Rats ist.

Frankfurter Ökonomen sehen EZB vor Ende ihrer Möglichkeiten

Die Aussichten der Europäischen Zentralbank (EZB), ihr Inflationsziel ohne die Hilfe der Fiskalpolitik zu erreichen, sind aus Sicht von Frankfurter Ökonomen schlecht. Bei einer Diskussion über die Prüfung der geldpolitischen Strategie wurde deutlich, dass die Experten keine nennenswerten Änderungen der EZB-Strategie erwarten, die bisher nicht zum Erreichen des Inflationsziels von knapp 2 Prozent geführt habe.

Spahn: Deutschland steht "am Beginn einer Coronavirus-Epidemie"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland "am Beginn einer Coronavirus-Epidemie". Er habe die Gesundheitsminister der Länder in einer Telefonkonferenz aufgefordert, ihre Pandemiepläne "zu aktivieren und ihr mögliches Inkrafttreten vorzubereiten", sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. "Die Lage hat sich in den letzten Stunden geändert, das muss man leider sagen", fügte der Minister hinzu.

Zweiter Coronavirusfall in Nordrhein-Westfalen bestätigt

In Nordrhein-Westfalen ist eine zweite Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bei einer Kontaktperson des schwer erkrankten ersten Patienten nachgewiesen worden. "Bei der zweiten Person aus dem engen persönlichen Umfeld des Patienten liegt nun auch ein positives Testergebnis vor", teilte die Uniklinik Düsseldorf mit. Aus der Erklärung ging nicht hervor, ob es sich bei dem neuen Fall um die Ehefrau des ersten Patienten handelte.

Brasilien bestätigt erste Coronavirus-Infektion in Lateinamerika

Brasilien hat den ersten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Lateinamerika bestätigt. Das Gesundheitsministerium teilte mit, das Virus sei bei einem Bewohner der Metropole São Paulo festgestellt worden. Der 61-Jährige sei am 21. Februar von einer Reise in die norditalienische Region Lombardei zurückgekehrt, sagte Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta. Der Infizierte sei zu Hause isoliert worden, es gehe ihm gut.

DIW: Wirtschaftlicher Schaden wegen Corona-Ausbreitung unausweichlich

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat vor deutlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus für die deutsche Wirtschaft gewarnt. "Lieferketten sind schon jetzt gefährdet und größere Probleme werden unabwendbar sein, sodass Produktionsprozesse und damit die Wirtschaftsleistung leiden werden", erklärte er.

Scholz plant zeitweise Lockerung der Schuldenbremse - Bericht

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Schuldenbremse im Grundgesetz vorübergehend aussetzen, um die Kommunen zu entlasten. Die Wochenzeitung Die Zeit berichtet, dass Scholz einen entsprechenden Plan im März vorstellen wolle.

Unions-Chefhaushälter lehnt Aussetzung der Schuldenbremse ab

Die Union hat berichtete Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) scharf kritisiert, die Schuldenbremse im Grundgesetz vorübergehend auszusetzen, um eine Übernahme der kommunalen Altschulden zu ermöglichen. "Das Grundgesetz ist keine Spaßveranstaltung. Daran darf man nicht einfach nach Lust und Laune herumdoktern", sagte der Chef-Haushälter der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg, der Rheinischen Post.

Grüne fordern Klima-Subventionen für die Schwerindustrie

Die Grünen wollen energieintensiven Branchen mit staatlichen Fördermitteln einen massiven Anschub für den klimafreundlichen Wandel geben. "Wir wollen den politischen Rahmen so setzen, dass sich in allen Branchen ein Wettbewerb um die besten Lösungen und die besten Technologien entwickeln kann, um die Umwelt zu erhalten und die Klimakrise zu bekämpfen", heißt es in einem Positionspapier, das die Bundestagsfraktion anlässlich der für Freitag anberaumten Grünen Wirtschaftskonferenz veröffentlicht hat.

Laschet verteidigt Merkels Flüchtlingspolitik

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der für den CDU-Vorsitz kandidiert, hat die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) aus dem Jahr 2015 verteidigt. "Merkels Umgang mit der Flüchtlingskrise war richtig", sagte er der Bild-Zeitung. "Und den finden inzwischen Markus Söder, Horst Seehofer und die CSU auch richtig", hob Laschet hervor.

Ost-Fördermittel nun auch für ärmere West-Regionen offen

Von den einstigen Fördermitteln des Solidarpaktes II für den Osten können künftig auch Gründer und Unternehmen in strukturschwachen Regionen Westdeutschlands profitieren. "Wir bündeln 22 bestehende Programme aus sechs Bundesressorts", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum mit Blick auf das seit Jahresbeginn neu ausgerichtete gesamtdeutsche Fördersystem. "Die bundesweite Regionalförderung erfolgt nicht mehr nach Himmelsrichtung, sondern nach Bedarf."

Schäden in deutschen Wäldern deutlich größer als bislang angenommen

Stürme, extreme Dürre, Waldbrände und Borkenkäferbefall haben in den vergangenen Jahren weitaus größere Schäden in den deutschen Wäldern hinterlassen als bislang angenommen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium geht auf Grundlage aktueller Daten für die Jahre 2018 und 2019 sowie der zu erwartenden Schäden für das laufende Jahr von einem "Schadholzanfall" von 160 Millionen Kubikmetern aus, wie das Haus von Julia Klöckner (CDU)mitteilte.

Konservativer Politiker Jansa neuer Regierungschef in Slowenien

Einen Monat nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Marjan Sarec ist in Slowenien der konservative Oppositionspolitiker Janez Jansa mit dem Amt betraut worden. Präsident Borut Pahor äußerte bei der Nominierung des Chefs der einwanderungsfeindlichen Partei SDS in Ljubljana die Hoffnung, "dass unsere Zusammenarbeit konstruktiv und zum Wohle unseres Staates und unseres Volkes sein wird".

WHO: Erstmals mehr neue Coronavirus-Fälle außerhalb als innerhalb Chinas

Erstmals seit Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China gibt es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO mehr neu gemeldete Fälle außerhalb Chinas als in der Volksrepublik selbst. Am Dienstag wurden aus China 411 neue Infektionen mit dem Virus gemeldet, außerhalb Chinas wurden am selben Tag 427 neue Fälle bekannt, wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus berichtete. Das am stärksten betroffene Land außerhalb Chinas ist Südkorea.

US-Rohöllagerbestände langsamer als erwartet gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 21. Februar ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,452 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 2,8 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,415 Millionen Barrel erhöht.

