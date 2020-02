US-Investoren traden fleißig Austro-Aktien. So hat etwa die in Antlanta ansässige Gesellschaft Earnest Partners, die SBO für mehrere Kunden auf separaten Kundenkonten hält, den Gesamtanteil per 24. Februar von zuvor 4,98 Prozent auf nunmehr 3,94 Prozent reduziert. BalckRock hat wiederum bei Andritz erhöht und hält jetzt 5,09 Prozent, zuletzt wurde ein Anteil von 4,99 Prozent veröffentlicht.

