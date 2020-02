Corsair Capital LLC ("Corsair"), eine der traditionsreichsten Private-Equity-Firmen mit Schwerpunkt auf Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss ihres fünften Fonds Corsair V mit 1,0 Milliarden US-Dollar an Kommanditistenzusagen sowie weiteren 264 Millionen US-Dollar an Co-Investitionskapital, das zusammen mit Corsair V bisher investiert wurde, bekannt. Corsair V erreichte sein Ziel von 1,0 Milliarden Dollar dank des starken Interesses neuer und bestehender Kommanditisten. Der vorherige Fonds von Corsair, Corsair IV, verfügte über ein gebundenes Kapital von 863 Millionen US-Dollar.

Der Zweck von Corsair V besteht darin, auf der Expertise und Strategie des Unternehmens aufzubauen, wachsende Unternehmen zu identifizieren, die die Komplexität der Finanzdienstleistungen mit Transformationstechnologien für Bereiche wie Zahlungsdienste, Software oder Vertrieb von Finanzprodukten für Verbraucher kombinieren.

"Der erfolgreiche Abschluss von Corsair V bestätigt unsere differenzierte Strategie und beweist die Fähigkeit unseres Teams, mit den besten Unternehmen und Managementteams zusammenzuarbeiten", so Ignacio Jayanti, Managing Partner bei Corsair. "Ganz im Sinne unserer leistungsorientierten und partnerschaftlichen Philosophie unterstützen wir das Wachstum unserer Portfolio-Unternehmen, indem wir die Branchenerfahrung unseres Teams, ein umfassendes Netzwerk relevanter Branchenbeziehungen sowie effiziente Ressourcen für wertsteigernde Initiativen nutzen."

Ignacio Jayanti fügt an: "Wir freuen uns über die starke Unterstützung durch unsere Kommanditisten und möchten unseren Investoren für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren und ihr nachhaltiges Vertrauen in unser Team danken. Unsere Wertschöpfungsinitiativen können weiterhin auf einem starken Fundament aufbauen, und der erfolgreiche Abschluss von Fonds V beweist, dass unsere Strategie funktioniert.

Bis heute hat Corsair V in sechs Portfoliounternehmen investiert: IDnow (führender Anbieter von Identity Verification-as-a-Service); Axo AS (unabhängiger Vertreiber von Finanzdienstleistungsprodukten in Skandinavien); ZEDRA Group (unabhängiger globaler Spezialist für Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen); RGI (europäischer Marktführer im Bereich der digitalen Transformation von Versicherern); Jackson Hewitt Tax Service (zweitgrößter unterstützter Steuervorbereitungsdienst in den USA) und Spring Venture Group (führende digitale Versicherungsplattform im Bereich Gesundheitsversorgung für Senioren).

Über Corsair Capital

In den vergangenen 28 Jahren hat Corsair Capital in zahlreiche Teilbereiche investiert, die dem Ökosystem der Finanzdienstleistungen in Europa und Nordamerika angehören, und hat eine führende Praxis etabliert, die in Zusammenarbeit mit starken Managementteams und Mitaktionären spezialisierte Unternehmen aufbaut. Dabei legt Corsair den Schwerpunkt auf Unternehmen, die an der Schnittstelle von Technologietransformation und der Komplexität von Finanzdienstleistungen operieren und ein umfassendes Verständnis und globales Netzwerk in der Finanzbranche benötigen. Weitere Informationen über Corsair Capital sind verfügbar unter www.corsair-capital.com

