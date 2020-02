Die Anleger an den US-Börsen sind am Mittwoch angesichts der immer noch unklaren Auswirkungen des Coronavirus zwischen Sorgen und Optimismus hin- und hergerissen worden. Erholungsversuche wurden im Handelsverlauf immer wieder abgebrochen und zahlreiche neue Nachrichten zum Stand der Epidemie an der Wall Street verarbeitet.Der Dow Jones Industrial beendete den Handel letztlich mit 0,46 Prozent im Minus bei 26.957,59 Punkten und damit erstmals wieder seit Oktober unter der Marke von 27.000 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...