Netflix veröffentlicht nach einer sechsmonatigen Testphase in Großbritannien und Mexiko nun auch in vielen weiteren Ländern ein neues Feature. Die Übersicht des Serien- und Filmangebots soll dank einer neuen Top-10 Liste verbessert werden. Durch die neue Aufmachung der Plattform erhofft sich das Unternehmen, die Nutzer länger an das eigene Produkt zu binden.Netflix implementiert Top-10Der Streamingdienst Netflix gab vergangenen Montag bekannt, dass der Service eine neue Übersicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...