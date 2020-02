HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Hanau:



"Im Sommer 2005 starben in London 56 Menschen durch islamistische Bombenattentate. Die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit untersuchte, was danach geschah: Zunächst kam es zu einer neuen Welle von Hassverbrechen, dieses Mal gegen Muslime und Einwanderer. Nachdem aber Spitzenpolitiker wie Premier Tony Blair und die Religionsführer gemeinsam aufs Schärfste Position bezogen hatten, ging die Zahl der Vorfälle wieder zurück. Auch dieses Beispiel lehrt, was jetzt in Deutschland so wichtig wäre: dass der Kampf gegen den Terror als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen wird, zu der übrigens auch die Solidarität mit den Opfern und die Auseinandersetzung mit den Hinterbliebenen gehören. Es ist Zeit für eine Wende. Wann, wenn nicht jetzt?"/be/DP/jha