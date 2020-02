KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Corona-Fällen in Baden-Württemberg:



"Es war nur eine Frage der Zeit, bis zu dem vorgeblichen Einzelfall der ersten Coronavirus-Infektion in Baden-Württemberg weitere kommen würden. Angesichts der Ausbreitungswelle des Virus rund um den Globus war nicht davon auszugehen, dass ausgerechnet Baden-Württemberg verschont bleiben könnte. Sicher ist die Situation ernstzunehmen. Behördenhinweise und Präventionsmaßnahmen sind unbedingt zu befolgen. Zu einer Panik aber besteht kein Anlass. Erste Berichte zeigen: Viele Infektionsfälle verlaufen harmlos. Stark gefährdet sind, wie auch bei der Grippe, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass allein an der Grippe jedes Jahr in Deutschland rund 20 000 Menschen sterben, und das trotz möglicher Schutzimpfung. Einen 100-prozentigen Schutz gibt es eben nicht. Das Wissen darum macht das Coronavirus nicht weniger unheimlich, hilft aber bei der Einordnung."/be/DP/jha