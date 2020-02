Von Micah Maidenberg

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Softwarekonzern Microsoft rechnet nicht mehr damit, seine Umsatzerwartung für die PC-Sparte von 10,75 bis 11,15 Milliarden US-Dollar im laufenden Quartal zu erreichen. Unterbrechungen der Lieferkette nach dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie würden die Absatzentwicklung belasten, teilte das Unternehmen mit. Microsoft nannte keinen neuen Ausblick für die Umsätze in der PC-Sparte, die neben dem Betriebssystem Windows auch Tablets und die Spielekonsole Xbox verkauft und 35 Prozent zum Konzernumsatz beiträgt.

Auch Apple hatte diesen Monat schon seinen Ergebnisausblick gesenkt, da durch die Epidemie vor allem in China die dortige Produktion beeinträchtigt ist und die Nachfrage gedämpft wird. Andere Technologie-Unternehmen haben die wachsende Unsicherheit beklagt, insbesondere was die Lieferketten angeht, aber auch die Nachfrage in China.

Microsoft berichtete, der Absatz von Tablets und Windows sei stärker belastet als erwartet. Die Nachfrage sei zwar im Rahmen der eigenen Prognosen, die Lieferkette komme jedoch langsamer als gedacht wieder in Schwung.

