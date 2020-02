ZUG (dpa-AFX) - Der anhaltende Bauboom in Europa und Nordamerika hat den Baustoffkonzern LafargeHolcim weiter vorangetrieben. Dies und Einsparungen ließen den operativen Gewinn 2019 steigen, wie der Konkurrent von HeidelbergCement am Donnerstag im schweizerischen Zug mitteilte. "2019 war für uns ein sehr erfolgreiches Jahr, in dem wir Rekordergebnisse beim Betriebsgewinn, Konzerngewinn, Gewinn pro Aktie und Free Cashflow erzielt haben", sagte Unternehmenschef Jan Jenisch laut Mitteilung.



2019 stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf 6,15 Milliarden Schweizer Franken (5,8 Mrd Euro). Auf vergleichbarer Basis betrug das Plus 6,5 Prozent.



Der Umsatz sank hingegen um 2,7 Prozent auf 26,7 Milliarden Franken. Rechnet man Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe heraus, erzielte LafargeHolcim ein vergleichbares Wachstum von 3,1 Prozent. Vor allem Europa und Nordamerika entwickelten sich positiv, hier profitierte LafargeHolcim von höheren Preisen. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von knapp 2,25 Milliarden Franken und damit fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit den Zahlen hat der Konzern die Erwartungen der Analysten beim Umsatz und operativen Gewinn erfüllt. Das vergleichbare Wachstum lag jedoch leicht tiefer.



Für das laufende Jahr peilt der Baustoffkonzern ein Umsatzplus auf vergleichbarer Basis von drei bis fünf Prozent an. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll auf vergleichbarer Basis mindestens um sieben Prozent anziehen./mne/stk/mis

