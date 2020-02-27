FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.02.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
NY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 0.193 EUR
NY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 0.193 EUR
X9C XFRA CA59124U6051 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.003 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.02.2020.
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NY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 0.193 EUR
NY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 0.193 EUR
X9C XFRA CA59124U6051 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.003 EUR
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