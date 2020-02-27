FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 28.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.02.2020
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SAA3 XFRA LU0088812606 JSSI-JSS TH.EQ.GBL PD
SMA XFRA BMG8219Z1059 SMARTONE TEL.HLDGS HD-,10
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SAA3 XFRA LU0088812606 JSSI-JSS TH.EQ.GBL PD
SMA XFRA BMG8219Z1059 SMARTONE TEL.HLDGS HD-,10
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