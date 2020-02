BOURSE DIRECT: Bourse Direct :Recrutement record de nouveaux comptes en 2019 en croissance de 20,7%.Activité en hausse au dernier trimestre 2019 (+2,9% de chiffre d'affaires) .Bourse Direct proposera la distribution d'un dividende à la prochaine Assembl

Recrutement record de nouveaux comptes en 2019 en croissance de 20,7%

Activité en hausse au dernier trimestre 2019 (+2,9% de chiffre d'affaires)

Bourse Direct proposera la distribution d'un dividende

à la prochaine Assemblée générale

En M€ 2019 2018 Var* Produits d'exploitation bancaire 32,0 33,4 -4,0% Charges d'exploitation bancaire -4,2 -4,5 -6,4% Produit Net Bancaire 27,8 28,9 -3,6% Charges d'exploitation générale -25,8 -25,9 -0,5% Résultat d'exploitation 2,0 3,0 -31,1% Résultat exceptionnel - -0,1 - Impôt -0,6 -0,6 +2,6% Résultat net 1,4 2,3 -40,4%

* Les variations sont calculées sur les montants en euro.

Bourse Direct, leader français de la bourse en ligne a fortement accéléré son développement en 2019 avec un recrutement de nouveaux comptes en croissance de 20,7 %. Avec près de 162 000 comptes de clients à fin 2019, Bourse Direct a de nouveau été primée pour la qualité de son service client en recevant le « Label d'Excellence »* en 2019. Alors que l'activité avait enregistré un recul au cours du 1er semestre 2019 dans un contexte de marché marqué par un faible volume de transactions, le second semestre a connu une activité plus dynamique avec notamment une croissance du chiffre d'affaires de 2,9% au 4ème trimestre en comparable de la même période en 2018 et une accélération de son volume d'ordre en fin d'année avec près de 9% de croissance entre le 3ème et le 4ème trimestre 2019.

Le nombre d'ordres exécutés par Bourse Direct est néanmoins en recul de 6,4% sur l'ensemble de l'année 2019 (en croissance de 0,5% au second semestre) comparé à un nombre d'ordres sur le marché Actions d'Euronext en baisse de 9,7%.

Résultat de Bourse Direct

Les produits d'exploitation bancaire de Bourse Direct s'élèvent à 32,0 millions d'euros contre 33,4 millions d'euros en 2018, en baisse de 4,0 % dans un contexte de marché de contraction des volumes d'échanges sur les places boursières et de taux d'intérêt très bas. Cette baisse s'explique principalement par la baisse des courtages et commissions.

La Société a enregistré des charges d'exploitation bancaire à 4,2 millions d'euros contre 4,5 millions d'euros en 2018. Ces charges sont principalement constituées de commissions de marché dans le cadre de l'exécution des ordres de bourse.

Le produit net bancaire enregistre une baisse de 3,6 % et s'établit à 27,8 millions d'euros contre 28,9 millions en 2018. Le nombre d'ordres exécutés s'établit à 3,0 millions contre 3,2 millions en 2018.

Les charges d'exploitation sont stables et atteignent 25,8 millions d'euros contre 25,9 millions d'euros en 2018. Ces charges comprennent notamment des charges de personnel à hauteur de 8,8 millions d'euros, en baisse de 8,5 % par rapport à 2018.

Le résultat d'exploitation s'inscrit ainsi en bénéfice de 2,0 millions d'euros en 2019, contre 3,0 millions d'euros en 2018 en baisse de 31,1 %. Le résultat d'exploitation du 2ème semestre 2019 a doublé par rapport à la même période en 2018 et est multiplié par 3,1 par rapport au 1er semestre 2019.

Le résultat net s'inscrit à 1,4 millions d'euros contre 2,3 millions d'euros en 2018 après enregistrement d'une charge d'impôt d'un montant de 0,6 million d'euros.

Après prise en compte du résultat bénéficiaire de l'exercice, les capitaux propres de Bourse Direct s'élèvent à 62,7 millions d'euros au 31 décembre 2019 comme en 2018, Bourse Direct ayant distribué un dividende en 2019. La trésorerie propre de Bourse Direct s'établit à 41,5 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Bourse Direct proposera la reconduction d'un dividende de 2 centimes par action à la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 14 mai 2020.

Perspectives

Bourse Direct a connu un développement commercial soutenu en 2019 dans un contexte de marché peu volatile générant de faibles volumes d'échanges, malgré la belle performance de l'indice CAC40.

Bourse Direct poursuivra le développement de son activité de bourse en ligne en apportant un service toujours plus performant et « le meilleur service au meilleur prix » à sa clientèle.

En s'appuyant sur l'expertise de ses équipes de professionnels de la Bourse, Bourse Direct continuera de proposer des formations adaptées à chaque profil de clients tout en continuant de faire évoluer les outils disponibles sur son site ou appli mobile.

Par ailleurs, Bourse Direct diversifiera son offre « Epargne » avec différents produits et services dont notamment son offre assurance-vie.

Le Conseil de surveillance de Bourse Direct s'est réuni le 26 février 2020 pour examiner les comptes de l'exercice 2019. Les procédures d'audit relatives à ces comptes annuels sont en cours de réalisation. Les états financiers dans leur intégralité seront inclus dans le document de référence de la société.

Avec un tarif à moins de 1 € l'ordre de bourse, Bourse Direct, récompensé sur cinq années consécutives pour la qualité de son service client, offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son cœur de métier sur tous types de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d'une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d'outils innovants à la pointe de la technologie.

*Label décerné par un jury d'experts indépendants des dossiers de l'épargne

