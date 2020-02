NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hennes & Mauritz (H&M) von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 225 schwedische Kronen annähernd verdoppelt. Die positive Wende beim Umsatzwachstum und eine Erholung der Profitabilität sollten den Aktienkurs des Textilherstellers weiter antreiben, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Günstig bewertet sei das Papier nicht, aber das Margenerholungspotenzial, die hohe Dividendenrendite und die Aktionärsstruktur dürften die Bewertung weiter stützen./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2020 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / 00:45 / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



SE0000106270

H&M-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de