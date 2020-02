Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete am gestrigen Mittwoch einen Anstieg der weltweit gelagerten Goldmengen physisch hinterlegter Gold-ETFs auf ein neues Rekordniveau.Insgesamt sind mittlerweile 2.624,7 Tonnen in solchen Finanzprodukten "gebunkert". Seit 25 Tagen hat sich deren Menge sukzessive erhöht. Allein beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares war im Februar ein Zuwachs von 903,21 auf 935,7 Tonnen (plus 32,49 Tonnen) registriert worden, was auf Basis des aktuellen Goldpreises ...

