Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsspanne von fast 500 Punkten. Zwischenzeitlich rutschte er unter die 12.400 Punkte-Marke. Am Ende des Tages kehrte er beinahe zu seinem Ausgangsniveau zurück und ging mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Marktidee: Gold. Der Goldpreis ist durch die Cornonavirus-Krise aktuell gesucht und wird seinem Ruf als sicherer Hafen wieder einmal gerecht. Bereits am Montag hatte der Kurs eine wichtige Ziel- und Unterstützungszone erreicht. Gestern kam erneut Kaufinteresse in den Markt. Aus technischer Sicht ist jetzt vor allem eine Marke wichtig.