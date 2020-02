Während die Aktie von Nel ASA (WKN: A0B733) an deutschen Börsen eher ein neuartiges Phänomen ist - an der Börse Stuttgart beispielsweise wird sie erst seit 2016 gehandelt -, kann man sie sich in London bereits seit über einem Jahrzehnt kaufen. Wie sich die Nel-Aktie in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, was aus einem Investment von 5.000 Euro geworden wäre und was uns das über die Zukunft von Nel verrät, erfährst du, wenn du weiterliest. Die Entwicklung der Nel-Aktie - unterdurchschnittlich! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...