Rückblick: Die Aktien von Bayer befanden sich seit dem Verlaufstief vom 06. August bei EUR 55.40 in einem soliden Aufwärtstrend. Am 07. August wurde der 50er-EMA bei EUR 58.50 erobert und damit kurzfristige Stärke signalisiert. Direkt am 09. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...