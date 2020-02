BIETIGHEIM-BISSSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr hat im vergangenen Jahr unter den Problemen im Geschäft mit Maschinen für die holzbearbeitende Industrie gelitten. Während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 16 Prozent auf 196 Millionen Euro absackte, brach der Überschuss sogar um rund ein Fünftel auf 130 Millionen Euro ein, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen bei der Vorlage vorläufiger Jahreszahlen mitteilte. Die Ebit-Marge sackte im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 5,0 Prozent ab. Damit lag der Konzern im Rahmen der zuvor gesenkten Prognose.



Beim Umsatz und Auftragseingang konnte Dürr dagegen zulegen. Die Erlöse stiegen auch dank guter Geschäfte in der Umwelttechnik und im Bereich Elektromobilität um etwas mehr als Prozent auf 3,9 Milliarden Euro, lagen aber unter den Erwartungen der Analysten, die etwas mehr auf dem Zettel hatten. Bei den Auftragseingängen verzeichnete das Unternehmen ein Plus von 3,7 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro.



Für das Jahr 2020 peilt Dürr eine Ebit-Marge von 5,2 bis 5,7 Prozent an und damit weniger als bisher. Der Konzern hatte aber bereits im Sommer ein dickes Fragezeichen hinter sein ursprüngliches Renditeziel von 7 bis 8 Prozent gesetzt und angekündigt, es zu überprüfen. Der Umsatz soll 2020 zwischen 3,9 und 4,1 Milliarden Euro liegen. Im ersten Quartal rechnet der Konzern wegen des Coronavirus mit einer deutlichen Ergebnisbelastung. Die endgültigen Zahlen für 2019 will Dürr am 20. März veröffentlichen./eas/zb

