FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf des frühen Handels am Donnerstag 32 Ticks höher bei 176,14 Prozent, verglichen mit 175,82 Prozent zum Schluss am Vortag. Gestartet war er in der Nacht mit 175,99 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,27 das -tief bei 175,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 50.000 Kontrakte.

Widerstand ist nun das Allzeithoch vom September vergangenen Jahres bei 179,13 Prozent. Die Helaba sieht bei 175,21 bis 175,12 Prozent eine erste Unterstützung. Geprägt wird die Entwicklung vom Coronavirus. In den USA war die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen am Mittwoch auf ein neues Rekordtief gefallen.

February 27, 2020

