Im Ringen um eine Fusion von Deka und Helaba gibt es Widerstand aus dem Norden Deutschlands. Im Deka-Verwaltungsrat habe Harald Vogelsang, der Vorstandschef der Hamburger Sparkasse, gegen die Prüfung einer Fusion mit der Helaba gestimmt, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Die Sparkassen aus Ostdeutschland und Schleswig-Holstein hätten sich enthalten. Alle Beteiligten wollten sich dazu nicht äußern. (HB) Die Krise um Glyphosat ist für Bayer längst nicht erledigt. Jetzt kündigt einer der Konstrukteure der Übernahme des US- Konzerns Monsanto, der wie kein anderer für das Totalherbizid steht, seinen Rückzug an. AR-Chef Werner Wenning werde mit der HV am 28. April vorzeitig aus dem Kontrollgremium ausscheiden. Sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...