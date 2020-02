FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen konnten am Donnerstag zulegen. Die Sorge vor wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise sorgte einmal mehr für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie Bundesanleihen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,16 Prozent auf 176,10 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,52 Prozent.



An den Finanzmärkten herrschte am Morgen weiter eine nervöse Stimmung, obwohl US-Präsident Donald Trump am Vorabend in einer Rede versichert hatte, dass die USA gut auf die Epidemie vorbereitet seien. "Die Versuche Trumps, die Sorgen in den USA vor einer Ausweitung der Ansteckungen mit dem Coronavirus zu beruhigen, hatten keine Wirkung", kommentierten Experten der Dekabank das aktuelle Marktgeschehen. Von der US-Gesundheitsbehörde FDA hieß es zuletzt, dass ein Impfstoff noch lange nicht zur Verfügung stehen werde.



Im weiteren Tagesverlauf könnten darüber hinaus auch Konjunkturdaten für neue Impulse beim Handel mit dem Euro sorgen. Auf dem Programm stehen am späten Vormittag Daten zur Unternehmensstimmung in der Eurozone. Außerdem wird ebenfalls am Vormittag eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet./jkr/zb