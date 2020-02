Der smarte Investor Lars Windhorst peilt diesen Börsengang gezielt an, nennt aber weder Datum noch Größenordnungen. Ob dies überhaupt für einen Verein über eine Notkonstruktion als AG oder KG funktioniert ist in Berlin umstritten. Es wäre jedoch ein absoluter Hit, nachdem Borussia Dortmund mit einem Marktwert von beinahe 1 Mrd. Euro vorgemacht hat, was im Fußball möglich ist. Im Auge behalten!



