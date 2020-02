Milano (ots/PRNewswire) - Eine schwarze NO-LIMIT$ Kreditkarte, um in das grenzenlose Leben des "King of now" einzutretenPhilipp Plein, der unaufhaltsame Unternehmer, bewegt sich schnell und bricht erneut die Regeln.Nachdem er im Dezember 2019 mit THE $KULL Art Edition erstmals die Welt der Düfte erobert hat, ist Philipp Plein nun bereit, die Welt mit einem provokativen und hemmungslosen Eau de Parfum für Männer zu erobern.NO LIMIT$ So heisst die Herbst-Winter-2020-Megashow von Philipp Plein, die die neueste Kollektion sowie den neuen Duft NO LIMIT$ in Form einer unbegrenzten Kreditkarte präsentierte.Am Samstag, den 22. Februar, fand die Philipp-Plein-Show in einer riesigen Garage statt, die mit einem Kampfjet, einem Hubschrauber, einem Offshore-Boot und Superautos ausgestattet war, die alle mit Blattgold überzogen waren, und in Anwesenheit von Alberto Morillas, dem Meisterparfümeur, der zusammen mit Philipp Plein und Patrizio Stella, dem Geschäftsführer von Philipp Plein Parfums, den neuen Duft kreiert hat.Unter den Special Guests, Stars und Ikonen wie Jada Pinkett Smith, Ellen von Unwerth, Cameron Dallas, Maye Musk und mit dem US-Rapper Tyga, der zusammen mit Missy Elliot auftrat, und Timbaland, der als DJ auf der Party nach der Show performte, war die Veranstaltung von Philipp Plein eine wirklich unglaubliche und spektakuläre Show.NO LIMIT$, der Name ist Programm: Der Duft verkörpert die tausend Leben von Philipp Plein, der über eine Welt der grenzenlosen Möglichkeiten, der grenzenlosen Macht, des Geldes, des Erfolges, des Spasses und des Vergnügens herrscht.Während THE $KULL das stärkste Statement für ein Leben in vollen Zügen uns daran erinnert, dass alles vergänglich ist, steht NO LIMIT$ für grenzenlose Freiheit. Philipp Plein lädt die Millennials der ganzen Welt ein, sein exzessives, hedonistisches, unbegrenztes und aufregendes Leben mitzuleben.Als Metapher der Unerschöpflichkeit hat Philipp Plein das ultimative Symbol des Reichtums gewählt: eine schwarze Kreditkarte mit 1 Billion Euro Verfügungsrahmen. Sie ist der Zugangsschlüssel zur Welt des Cash is King - kompromisslos und unverfroren."Gibt es eine bessere Möglichkeit ein Leben ohne Einschränkungen darzustellen, als eine Kreditkarte mit 1 Billion Euro Verfügungsrahmen? Nichts, wovon man träumen kann, ist ausser Reichweite. Eine sehr einfache und kraftvolle Botschaft. NO LIMIT$ ist der Schlüssel, um sich mehr zu leisten, als man sich überhaupt wünschen kann. Es geht um Spass, Aufregung, Geld und Sex.Mit meinem neuen Duft hat dein Leben KEINE GRENZEN, also steig ein, dein Zugang wurde soeben gewährt!"Philipp Plein, Gründer und Eigentümer von PHILIPP PLEINDIE FLASCHEDIE SCHWARZE NO LIMIT$ KREDITKARTE, DER EINTRITT IN PHILIPP PLEINS KOMPROMISSLOSEN LEBENSSTILZum ersten Mal überhaupt wurde ein Duft auf eine aus schwarz lackiertem Glas geschliffene Kreditkarte geladen, mit dem Namen PHILIPP PLEIN geprägt und mit dem ikonischen Totenkopfsymbol der Marke gestempelt, welches das Leben im Kern des charakteristischen Sechsecks ausstrahlt.Gültig ist die Karte ab 1978, Philipp Pleins Geburtsjahr, und der Kartenchip hat die Funktion eines Sprühkopfs.Die Aussenverpackung zeigt einen Lentikulardruck, der abwechselnd den Totenkopf oder das $-Symbol zeigt und nach oben gleitet, um die Flasche aus dem Etui zu nehmen.DER DUFTPHILIPP PLEINS DUFT-TATTOO: EIN STURM AUS ENERGIE, GELD, SEX UND MUSKELNDer Duft NO LIMIT$ wurde von Philipp Plein selbst und dem international anerkannten Meisterparfümeur Alberto Morillas gemeinsam kreiert. NO LIMIT$ ist ein Statement für kühnen und zeitgemässen Luxus, ein aussergewöhnlicher Duft, der einzigartig und unverwechselbar ist.Vom König der Parfüms entworfen, verkörpert es die markante Persönlichkeit und die unbändige Entschlossenheit von Philipp Plein, dem King of Now. Ein kraftvolles olfaktorisches Statement, voller ungeahnter Aromen aus superluxuriösen und seltenen Ingredienzien."PHILIPP PLEIN NO LIMIT$ ist ein Hochspannungsduft, ein berauschender Sturm aus Energie, Geld, Sex und Muskeln. Ich wollte in diesem Duft Philipps unaufhaltsame Ausdauer, sein exzessives und faszinierendes Leben, seine Welt jenseits aller denkbaren Grenzen erfassen. Ich hatte den Drang, für ihn ein unauslöschliches, sexy Geruchstattoo zu kreieren."Alberto Morillas, MeisterparfümeurNO LIMIT$ besteht aus würzigen, holzig-ledrigen und animalischen Noten und beeindruckt mit einer kräftigen Basis aus schwarzem Pfeffer, Kardamom und extravaganten, aquatischen Noten, die durch den Reichtum von dunklen Hölzern und Leder verstärkt und mit dem üppigen Duft von Bourbon-Vanille und schwarzen Amber-Noten personalisiert werden.Ein holzig-orientalisches Tonikum, das mit vier individuell angepassten olfaktorischen Akkorden spielt.ENERGIEEXTRAVAGANTE AQUATISCHE NOTEN - BERGAMOTTE - INGWERDie metallische Frische von Bergamotte und Ingwer treibt die Energie in luftige Höhen. Extravagante aquatische Noten schillern und verführen wie die Luxuswagen in denen Philipp Plein vorfährt.$$$$ MONEYSCHWARZER PFEFFER - KARDAMOM - ZIMT - NELKEN - STERNANISWie eine Tätowierung aus flüssigem Gold prägt sich der berauschende Duft von frischer Banknotentinte auf die Haut. Ein dunkles, duftendes Elixier, gewürzt mit schwarzem Pfeffer, dem sogenannten "schwarzen Gold", und intensiviert mit Nelken, Kardamom, Muskatnuss und süssholzartigem Sternanis. Der Duft des Geldes macht euphorisch!SEX & BEGIERDEDUNKLE SCHOKOLADE - EDLE BOURBON-VANILLE - WEIHRAUCH - SCHWARZER BERNSTEINDas Verlangen nach Vergnügen gipfelt in einem untragbaren Genuss von feinherber Schokolade und Bourbon-Vanille. Die sexy und geheimnisvollen Nuancen eines massgefertigten Akkordes von schwarzem Bernstein vermischen sich mit dem primitiven, reinen Duft von Weihrauch.MUSKELNHIGHTECH-LASERHÖLZER - ZEDERNHOLZ - PATCHULI - OUD-LEDERDas wahre Rückgrat des Parfüms. Eine kraftvolle Mischung aus High-Tech-Laserhölzern, Patchuli und Zedernholz drückt Philipp Pleins unbegrenzte Kraft und Magnetismus aus. Der dunkle, erdige und hölzerne Duft von Oud-Leder-Noten, der von den individuell angepassten Hölzern durchzogen ist, macht dieses bemerkenswerte Parfum zu einer wahren Geruchstätowierung.DIE KAMPAGNEAUF DEM BILDSCHIRMDer Film von Luca Finott dreht sich um die Figur von Philipp Plein und seinen NO LIMIT$-Lebensstil. Laut, extravagant und kantig wird Philipp Pleins hedonistische, zügellose Einstellung inszeniert und zelebriert. Das Leben ist ein Fest! Es gibt KEINE BESCHRÄNKUNGEN! Lebe auch du das NO LIMIT$ Leben von Philipp Plein!AUF PLAKATENWie in den Hollywood-Blockbustern hat sich Philipp Plein in einen Action-Star verwandelt, der von dem renommierten Fotografen John Balsom portraitiert wurde. Als umwerfender Superheld unserer Zeit dargestellt, hat Philipp Plein gerade die Welt mit seinem Eau de Parfum NO LIMIT$ und seiner Lebensweise erobert. Ein Duft, der dich den Adrenalinrausch von Philipp Plein und seine schnelle und wilde Lebensweise spüren lässt. Eine Welt, in der nur eines gilt: Cash is King.NO PLEIN NO GAMEPhilipp Plein wird am 1. März 2020 Zugang zu seiner exklusiven Welt gewähren. Das NO LIMIT$ Eau de Parfum wird dann exklusiv in ausgewählten Parfümerien weltweit sowie in den PHILIPP PLEIN-Geschäften und im Philipp Plein Online-Store erhältlich sein. Ein einmaliges Konzentrat von Energie in einer 50ml NO LIMIT$ schwarzen Kreditkarte für CHF 86* oder 90ml für CHF 112.*Basismarkt Empfohlener Verkaufspreis