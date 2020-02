Wenn man es einmal in Ruhe durchdenkt, dann ist die Angst der Deutschen vor Aktien nicht nur relativ unbegründet, sondern sie verhindert auch, dass sich die Menschen in unserem Land ein Stück weit unabhängiger und freier fühlen können. Aber zu tief sitzt offenbar diese Furcht, an der Börse sein Geld zu verlieren, dass die meisten Bürger trotz Niedrigzinsen ihr Kapital lieber fast ohne Rendite auf der Bank liegen lassen. Aber ist es dort wirklich sicher? Dazu sollte man vielleicht wissen, dass das ...

