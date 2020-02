Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat am 17.02.2020 das unbeauftragte langfristige Sovereign Rating der Republik Slowenien von A+ auf AA- angehoben, so die Creditreform Rating AG.Zudem habe Creditreform Rating die Ratings für vorrangige, unbesicherte Schuldtitel in aus- und inländischer Währung von A+ auf AA- angehoben. Der Ausblick sei stabil. (News vom 21.02.2020) (27.02.2020/alc/n/a) ...

