Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) stand gestern zeitweise unter leichtem Abgabedruck, nachdem zunächst ein neues Jahreshoch bei 176,30 markiert wurde, so die Analysten der Helaba.Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen durch die Infektionsausbreitung dürften die Anleihen der Euroraum-Kernstaaten weiter stützen. Zudem würden die Analysten bei den heutigen Fundamentaldaten per saldo Enttäuschungspotenzial ausmachen, sodass erneute Kursgewinne zu erwarten seien. Dafür spreche auch das konstruktive Chartbild. So stünden die Indikatoren im Kauf und der ADX untermauere die Aufwärtsbewegung, die seit Januar zu beobachten sei. Auf eine erste Hürde stoße der Future bei 176,30. Darüber bestehe Potenzial bis 176,71/74. Unterstützungen würden die Analysten im Bereich 175,12/21 ausmachen. Darunter biete die Zone 174,52/74 weiteren Halt. Die Trading-Range liege zwischen 175,50 und 176,70. (27.02.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...