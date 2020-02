Verfolge die Kursentwicklung Deiner Werte in Echtzeit und lege so viele Watchlisten an, wie Du willst: https://bit.ly/2RVywOI Der risikolose Zins ist weg! Die Zeiten, in denen die als sicher geltenden Bundesanleihen ordentliche Renditen abwarfen sind vorbei. Doch die Inflation knabbert trotzdem am Ersparten. "Anleger müssen umdenken", sagt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei ACATIS Investment. Seine Einschätzungen zur aktuellen Marktlage im Interview bei Börse Stuttgart TV.