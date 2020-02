Im Jahr 2014 ließ das damalige Franziskushospital in Aachen mit einer jährlichen Kostenreduktion von über 100.000 Euro und 609 Tonnen an vermiedenen CO2-Emissionen durch den Einsatz eines BHKW zur Strom- und Wärmegewinnung aufhorchen. Dies wurde durch den Abschluss eines Contracting-Vertrages mit der Südwärme erreicht, die seitdem in Zusammenarbeit mit ihrem örtlichen Kompetenzzentrum vor Ort, der Dipl.-Ing. Gerhard Neuefeind GmbH, die Energieerzeugungsanlagen voll eigenverantwortlich betreibt. Im Januar 2020 wurde das Hospital unter dem Namen Uniklinik RWTH Aachen - Franziskus mit seinen 380 Mitarbeitern in die Uniklinik RWTH Aachen eingegliedert und ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...